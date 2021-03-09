عضو بمجلس الشيوخ قلق من الانسحاب الأمريكى من أفغانستان فى مايو

رويترز

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور بوب مينينديز اليوم الثلاثاء إنه ربما يجب إعادة النظر في موعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في 1 مايو لأن حركة طالبان لا تفي بالتزاماتها وفق اتفاق السلام في 2020.

وقال في اتصال مع الصحفيين "أشعر بقلق بالغ بشأن جدوى عملية السلام في أفغانستان" مضيفا أنه يعتقد أن طالبان "لا تلتزم بشكل واضح" بكافة التعهدات التي قطعتها.

وتريد الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن إحياء محادثات السلام المتعثرة قبل 1 مايو عندما يحين موعد رحيل آخر 2500 جندي أمريكي من أفغانستان وفق اتفاق تم التوصل إليه في 29 فبراير 2020 بين طالبان وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.