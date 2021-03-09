عاطل ينتظر تقرير المعمل الكيميائى لحسم مصيره بعد ضبط مخدرات بحوزته بالزاوية

كتب عبد الله محمود

استعجلت نيابة الزاوية الحمراء، تقرير المعمل الكيميائى، فى واقعة ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عاطل، قبل ترويجها على عملائه بالمنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكانت قوات الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على عاطل لاتهامه بحيازة 300 جرام من "الحشيش" فى منطقة الزاوية الحمراء، وحررت محضرا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل وبحوزته 300 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف العاطل بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية ما بين 100 ألف و500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. كما تعاقب المادة 34 من قانون العقوبات من يتاجر فى المخدرات داخل المجتمع بعقوبة تصل للسجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.