اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 05:02 م
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طقس سيئ ورياح محملة بالأتربة على محافظة مطروح والساحل الشمالى

الثلاثاء، 09 مارس 2021 04:06 م
طقس سيئ ورياح محملة بالأتربة على محافظة مطروح والساحل الشمالى رياح ساحنة محملة بالاتربية
مطروح - حسن مشالى

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تشهد مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالى، اليوم، الثلاثاء، تقلبات جوية وطقس سيئ على مختلف المناطق، بسبب تزايد نشاط الرياح الساخنة المحملة والمثيرة للأتربة، خاصة في المناطق المفتوحة والصحراوية، مع انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق السريعة.

وأثر الطقس السيئ، على حركة المواطنين بالشوارع، وخلت نسبيا من المارة، إلا من أصحاب الحاجات الضرورية، كما تأثرت حركة السفر على الطرق السريعة في ظل انخفاض الرؤية الأفقية خاصة بالأماكن المفتوحة والصحراء.

ورفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لسوء الأحوال الجوية، ومتابعة غرف عمليات مجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الطقس السيئ وتلقي بلاغات المواطنين.


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