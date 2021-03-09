اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 03:32 م
خالد صلاح
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"صحة دمياط" تحيل 8 عاملين من الفرق الطبية بفارسكور للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الثلاثاء، 09 مارس 2021 03:12 م
"صحة دمياط" تحيل 8 عاملين من الفرق الطبية بفارسكور للتحقيق لتغيبهم عن العمل وكيل صحة دمياط يتفقد كشوف الحضور والأنصراف
دمياط - فريق المحافظات

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أجرى الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية للوحدات الصحية فى إدارة فارسكور شملت (البراشية، شرباص، كفر الشناوى، كفر العرب، البستان)، وتفقد خلالها الوحدات الصحية لمتابعة انتظام العمل بها. 

كما قرر وكيل وزارة الصحة أثناء تفقده إدارة فارسكور إحالة 8 من أعضاء الفريق الطبي (طبيب بشرى، 3 أطباء أسنان، 2 صيادلة، 2 تمريض) للتحقيق وذلك لتغيبه عن العمل دون إذن قانونى.

كما شدد وكيل وزارة الصحة بدمياط، على ضرورة مرور الفريق الطبي على المرضى وعمل الصيانة الدورية لشبكات الغازات.

يأتى ذلك فى إطار التوجيهات المستمرة للدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالمرور الدورى على المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة   .

وكيل حصة دمياط يتفقد كشوف الحضور والأنصراف
وكيل صحة دمياط يتفقد كشوف الحضور والأنصراف

 

وكيل صحة دمياط يتفقد الصيدليات
وكيل صحة دمياط يتفقد الصيدليات

دمياط

وكيل صحة دمياط

احالة العاملين بادارة فارسكور للتحقيق

احالة عاملين للتحقيق

جولة وكيل صحة دمياط

الوحدة الصحية بفارسكور

محافظ دمياط

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