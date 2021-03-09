شهر التوعية بإصابة الدماغ.. أنواعها وأعراضها وطرق العلاج

كتب - محمود جلال

تحدث إصابة الدماغ في الغالب بسبب نوبة عنيفة أو حوادث تصيب الرأس بقسوة وبشكل مباشر، يمكن أن تحدث أيضًا بسبب شيء يمر عبر أنسجة المخ، مثل رصاصة أو كسر فى الجمجمة، تؤثر إصابات الدماغ الخفيفة على خلايا الدماغ بشكل مؤقت، ويمكن أن تؤدي إصابات الدماغ الخطيرة إلى كدمات وتمزق في الأنسجة ونزيف وأضرار جسدية أخرى للدماغ، كما يمكن أن تؤدي أيضا إلى مضاعفات خطيرة على المدى الطويل ويمكن أن تكون قاتلة أيضًا، نظرًا لأنه شهر التوعية بإصابات الدماغ ، تحدث موقع Onlymyhealth إلى الدكتور باوان جويال ، استشاري أول ، جراحة الأعصاب ، فى مستشفى أرتميس بالهند، حول أنواع إصابات الدماغ وأعراضها وأسبابها:



شهر التوعية بإصابة الدماغ: أنواع وأعراض وأسباب

أنواع إصابات الدماغ

إصابات الدماغ الرضحية

هي أكثر أنواع إصابات الدماغ شيوعًا، والتي تحدث عدة حالات كل يوم، هذا يعني إصابة الدماغ الناجمة عن صدمة مباشرة في الرأس، هناك عدة أسباب لإصابات الدماغ مثل حوادث الطرق والعنف والسقوط في المنزل أو خارجه، تعتمد الآثار السلبية لإصابة الدماغ الرضية على العديد من العوامل بما في ذلك نوع وموقع وشدة إصابتك.

إصابة الدماغ المكتسبة

نوع آخر من إصابات الدماغ هو إصابات الدماغ المكتسبة والتي تشمل جميع الحالات التي لا تحدث فيها إصابة الدماغ كشخص بالغ ولكنها كانت موجودة منذ الولادة، وتشمل إصابات الدماغ الرضحية وكذلك الورم والسكتة الدماغية ونزيف المخ، من بين أمور أخرى، تتشابه آثار إصابة الدماغ هذه في الغالب مع آثار إصابات الدماغ الرضحية ، ولكن هناك بعض الاختلافات التي تجعل علاج إصابات الدماغ المكتسبة والتعامل معها مختلفين.



إصابة الدماغ

أعراض إصابة

يمكن أن يكون لإصابات الدماغ الرضحية أعراض تلف جسدية وعقلية. قد تحدث بعض العلامات أو الأعراض فورًا بعد إصابة الدماغ، بينما قد يلاحظ بعضها بعد بضعة أيام أو أسابيع. وفقًا للدكتور باوان جويال ، إليك أهم أعراض إصابة الدماغ صداع الراس، ورؤية مشوشة، وفقدان الواعي، وتقلب المزاج، ومشكلة الذاكرة، ودوخة,

أسباب إصابات

حتى إصابات الدماغ الرضحية التي تسمى إصابات داخل الجمجمة، الخطيرة يمكن أن يكون لها علامات وأعراض أي إصابة خفيفة أو طفيفة في الدماغ، يختلف ظهور الأعراض أيضًا من حالة إلى أخرى، تحدث إصابات الدماغ الرضحية غالبًا بسبب ضربة أو إصابة رضية أخرى في الرأس أو الجسم، تعتمد شدة الضرر الذي يلحق بالدماغ على الموقع والطبيعة وقوة التأثير، ومن الأسباب الرئيسية لإصابة: حادث سير، والسقوط من مكان ما، وإصابة رياضية، والعنف المنزلي أو الاعتداءات.



إصابة الدماغ

تشخيص وعلاج اصابات الدماغ

إصابات الدماغ هي في الغالب حالات طارئة وتتطلب علاجًا طبيا أو جراحيا فوريا، في حالة إصابات الدماغ الأكثر خطورة ، يمكن أن تتفاقم العواقب بسرعة إذا تركت دون علاج وتجاهل، يجب على الأطباء إجراء تشخيص كامل في أسرع وقت ممكن يوجد مقياس غلاسكو للغيبوبة ، وهو اختبار من 15 نقطة يساعد أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك في تحديد شدة إصابة الدماغ عن طريق التحقق من قدرة الشخص على الاستماع إلى التعليمات المختلفة.

لا تتطلب إصابات الدماغ في الغالب أي مسار علاجي بخلاف الراحة ومسكنات الآلام للصداع ولكن ، عادة ما يجب مراقبة الشخص المصاب بإصابات دماغية رضحية خفيفة أو مراقبته عن كثب في المنزل بحثًا عن أي أعراض مستمرة أو متفاقمة أو جديدة ، سواء كانت جسدية أو نفسية، وتوفير كمية كافية من الأكسجين وإمداد الدم الصحيح ، والحفاظ على ضغط الدم الأمثل ومنع أي إصابات مستقبلية في الرقبة أو الرأس لجميع الأشخاص، قد تكون العمليات الجراحية الطارئة مطلوبة لتقليل الضرر الإضافي لأنسجة المخ. يمكن لبعض الأدوية أن تساعد في تسكين الألم وتخدير المنطقة المصابة.