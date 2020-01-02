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الخميس، 02 يناير 2020 03:53 ص
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اسباب الإصابة بمرض التصلب المتعدد

الخميس، 02 يناير 2020 03:00 ص
اسباب الإصابة بمرض التصلب المتعدد مرض التصلب المتعدد
كتبت هند عادل

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التصلب المتعدد هو مرض عصبي يصيب الدماغ والنخاع الشوكي، وأعراض المرض متقطعة تأتي وتذهب، و مرض التصلب العصبي المتعدد يمكن أن يكون تدريجيا، هذا يعني أنه يزداد سوءًا مع مرور الوقت، حيث تدمر الالتهابات كل من الخلايا العصبية والمايلين، وهذا يعطل أو يبطئ إشارات الأعصاب كما يترك الالتهاب مناطق تندب تسمى التصلب.

ووفقا لموقع  healthline اضطراب الإشارات العصبية يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض، مرض التصلب العصبي المتعدد يمكن أن يؤثر على رؤية الشخص ، والقدرة على تحريك أجزاء من الجسم ، والقدرة على الشعور بالأحاسيس مثل الألم واللمس.

في نوع شائع من مرض التصلب العصبي المتعدد ، عادة ما تأتي الأعراض وتذهب، تسمى الفترات التي تزداد فيها الأعراض سوءًا الانتكاسات أنها تتناوب مع فترات عندما تتحسن الأعراض.

 

اسباب الاصابة بالتصلب المتعدد
 

كثير من الناس لديهم تاريخ طويل من هجمات مرض التصلب العصبي المتعدد على مدى عدة عقود، في هذه الحالات ، قد يتفاقم المرض في خطوات ، عندما تحدث الهجمات.

 يعتقد العلماء أن مرض التصلب العصبي المتعدد مرض مناعي ذاتي، هذا يعني أن الجهاز المناعي يهاجم جسمه عن طريق الخطأ، في هذه الحالة ، يهاجم الجسم أغشية المايلين للأعصاب.

تبدأ أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد عادة قبل سن الأربعين ، لكن يمكن أن تظهر أولاً في سن أكبر. والنساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بمرض التصلب المتعدد .

اعراض الاصابه بالتصلب المتعدد

تختلف أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد حسب مناطق الدماغ والحبل الشوكي.

مرض التصلب العصبي المتعدد يمكن أن يسبب:
 

فقدان مفاجئ للرؤية ، عدم وضوح الرؤية أو مزدوجة ، كلام غير واضح ، مشية غير مستقرة ، ارتعاش اليد ،التعب الشديد ، أعراض الوجه بما في ذلك الخدر أو الضعف أو الألم ، فقدان السيطرة على المثانة أو عدم القدرة على إفراغ المثانة ، وخز أو خدر أو شعور بالتضيق في الذراعين والساقين أو في أي مكان آخر،  

ضعف أو شعور ثقيل في الذراعين أو الساقين ، نوبات في حوالي 2 ٪ من المرضى الذين يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد.  

 

 

 


التصلب المتعدد

مرض التصلب المتعدد

اسباب الاصابه بالتصلب المتعدد

اعراض التصلب المتعدد

امراض المناعذ الذاتيه

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