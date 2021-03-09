شعبة الطباعة: 588 مليون دولار صادرات الكتب والطباعة والتغليف فى 2020

كتبت سماح لبيب

قال أحمد جابر وكيل المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، إن صادرات القطاع خلال عام 2020 بلغت 588 مليون دولار، مقارنة بـ603 مليون دولار خلال العام السابق عليه 2019، وذلك بتراجع بلغ 15 مليون دولار فقط ، رغم التحديات التى واجهت الصادرات المصرية خلال ذروة انتشار كورونا حول العالم ، إلا أنها استطاعت أن تحافظ على مستوياتها بنسبة كبيرة .

وأضاف جابر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن هناك 10 دول استخوذت على النسبة الأكبر من صادرات القطاع مقارنة بمثيلتها، وجاءت كالتالى:

بريطانيا وشمال أيرلندا بقيمة 58 مليون دولار، والسودان نحو 47 مليون دولار، والسعودية 46 مليون دولار ، وكينيا 46 مليون دولار ، الولايات المتحدة الأمريكية 40 مليون دولار، ليبيا 35 مليون دولار ، وإيطاليا 35 مليون دولار، سوريا 27 مليون دولار ، المغرب 27 مليون دولار ، وتأتى أسبانيا فى نهاية قائمة ال 10 دول بقيمة 24 مليون دولار .

وأوضح نائب رئيس المجلس التصديرى، إن أبرز المنتجات والسلع التى تم تصديرها هى المنتجات الورقية مثل ورق التغليف، والورق المقوى ، والكرتون ، وورق التواليت، ودفاتر وكشاكيل، بالاضافة إلى كتب وأكياس تعبئة وتغليف ، وقال إن المجلس يخاطب مكاتب التمثيل التجارية فى مختلف الدول لبحث فتح أسواق تصديرية جديدة والتعرف على السلع التى يطلبها كل سوق تصديرى .

وكان المجلس خاطب مكتب التمثيل التجارى المصرى فى السعودية، لبحث زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السعودى ، خاصة بعد عقد بروتوكول تعاون مع شركة سعودية التى تمنح شهاداة الجودة اللازمة لنفاذ المنتج المصرى إلى هناك، ولفت إلى أن المجلس سيقوم بأول بعثة تجارية إلى دولة تنزانيا نهاية مارس الجارى 2021 لبحث زيادة الصادرات والتعرف على أهم الفرص المتاحة للسلع المصرية هناك.