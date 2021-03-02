ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 144 مليون دولار في نوفمبر الماضي

كتب: مدحت عادل

ارتفعت الصادرات المصرية من السلع الزراعية في الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية منها نحو 144 مليون و336 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو 128 مليون و839 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 15 مليون و497 ألف دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قائمة أهم صادرات السلع الغذائية شملت كلا من العسقلان الطازج وكانت صادراته نحو 7 ملايين و599 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت مليون و246 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 6 ملايين و353 ألف دولار، يليها الصادرات المصرية من القطن غير مندوف ولا ممشط محلوج بقيمة 20 مليون و788 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 6 ملايين و759 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 14 مليون و29 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا صادرات كلا من الفاصولياء العادية بقيمة 9 ملايين و207 ألف دولار، مقابل 6 ملايين و353 ألف دولار، بزيادة بلغت 2 مليون و418 ألف دولار، بالإضافة إلى صادرات اليوسفي الطازج بقيمة 4 ملايين و106 ألف دولار، بينما كانت 518 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 3 ملايين و588 ألف دولار، وأخيرا صادرات المانجو بقيمة 6 ملايين و134 ألف دولار، مقابل 5 ملايين و289 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 845 ألف دولار.