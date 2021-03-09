اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مارس 2021 01:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9-3-2021 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:27 م
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9-3-2021 أمام الجنيه المصرى الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباين سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ونزل الدولار عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف اليوم الثلاثاء في ظل استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما سمح بمكاسب للعملات عالية المخاطر مثل الجنيه الإسترليني والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.13  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.13  جنيه للشراء .

4.20  جنيه للبيع .

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.08  جنيه للشراء.

4.24  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.11  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.11   جنيه للشراء.

4.20   جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 

4.16  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 

4.10  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

 


سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

الريال السعودى

سعر بيع الريال السعودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة