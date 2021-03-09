راهبة تركع أمام شرطة ميانمار وتتضرع لوقف العنف

جثت راهبة على ركبتيها أمام اثنين من أفراد الشرطة في بلدة بشمال ميانمار وناشدتهما الكف عن إطلاق النار على المحتجين الرافضين لانقلاب الشهر الماضي.

وأظهرت لقطات الراهبة آن روز نو تاونج برداء أبيض وغطاء رأس أسود وسلسلة تحمل صليبا وهي تركع في شارع ببلدة ميتكينا أمس الاثنين وتتحدث إلى شرطيين كانا أيضا راكعين.

وقالت الراهبة "قلت لا أريد أن أرى أي مشاكل هنا ولا يمكن أن أرحل إذا لم ترحل الشرطة... توسلت إليهما ألا يطلقا النار على الأطفال".

وبعد ذلك سجدت تاونج وأحد رجلي الشرطة على الأرض.

وقال شهود إن محتجين اثنين على الأقل قتلا برصاص في الرأس وأصيب ثلاثة آخرون في البلدة أمس الاثنين.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن تاونج سبق أن حالت بين المحتجين وصفوف الشرطة أواخر الشهر الماضي سعيا للسلام.

وذكرت جماعة حقوقية أن أكثر من 60 شخصا قُتلوا واعتقل 1800 خلال قمع الاحتجاجات على الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار في الأول من فبراير.