رئيس وزراء تايلاند ينهى مؤتمرا برش مطهر على الصحفيين بعد سؤال عن تعديل وزارى.. فيديو

كتب محمد شعلان

قطع رئيس الوزراء التايلاندى برايوت تشان أو تشا، مؤتمرا صحفيا أقيم فى العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم الثلاثاء، ليرش المطهر على الصحفيين المشاركين فى المؤتمر، وظهر رئيس الوزراء التايلاندى فى لقطات سجلتها كاميرات الصحفيين، ونقلتها شبكة روسيا اليوم، وهو يرش الصحفيين بالمطهر قبل مغادرة المكان كرد فعل لسؤال حول تعديل وزارى محتمل فى البلاد.

وقال برايوت تشان أو تشا رئيس الوزراء التايلاندى، ردا على سؤال حول تعديل وزارى محتمل فى البلاد، إنهم عليهم أن يهتموا بشؤونهم الخاصة، ثم أمسك بزجاجة المطهر وغادر المنصة التى يتحدث فيه باتجاه مكان الصحفيين ليرش الصف الأمامى من الصحفيين بالمطهر ثم غادر دون رد إضافى على السؤال.



رئيس وزراء تايلاند أثناء مغادرة القاعة

وفى وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء التايلاندى برايوت تشان أو تشا، استعداده ليكون أول تايلاندى يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا، فى محاولة لتعزيز ثقة الجمهور فى اللقاح الصيني الصنع.



رئيس وزراء تايلاند يرش المطهر على الصحفيين

ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية - على موقعها الالكترونى - عن رئيس الوزراء، قوله، ردا على أسئلة وسائل الإعلام، إذا كان سيصبح أول من يتلقى التطعيم، قائلًا "سأفعل إذا كان بإمكانى.. وأنا مستعد للجرعة الأولى"، ومع ذلك، قد لا تتحقق رغبة رئيس الوزراء، بعد أن أعلن خبراء الصحة أن الأولوية ستحدد حسب العمر.



رئيس وزراء تايلاند ينصرف من المؤتمر

يأتى هذا فيما، قال الدكتور سوبون إيامسيثورن، نائب المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض، أمس، إن لقاح سينوفاك موصى به فقط لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا بسبب عدم كفاية البيانات لدعم فعاليته بين الأشخاص الأصغر سنًا أو الأكبر سنًا، ومع ذلك، فقد حذر من أن تركيبة سينوفاك لا ينصح بها للنساء الحوامل أو أولئك الذين عانوا من آثار جانبية ضارة من لقاحات أخرى فى الماضى.