رئيس مجلس مدينة القصير: 378 طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر، استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، حيث أن إجمالى طلبات التصالح المقدمة حتى الآن بلغت 378 طلباً.

ووجه رئيس مدينة القصير، حسب بيان لمجلس المدينة، العاملين بالمركز بتقديم جميع التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين فى إنهاء الإجراءات فى وقت قياسى ودون أى أعباء.

كذلك أكد الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعة المركز وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز.

من جانب آخر، أكد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، استمرار أعمال التطوير التى استهدفتها الوحدة المحلية للحفاظ على المظهر العام، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل ظهور المدينة بمظهر حضارى يليق بتاريخها العريق.

وتابع رئيس مدينة القصير، اليوم الثلاثاء، أعمال الرصف بشارع المركز الطبى، وذلك وفقا لتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالى، كما تفقد عددا من الشوارع والميادين واصدر تعليمات مشددة على البدء في تنفيذ الخطة عقب معاينة الشوارع على الطبيعة في وجود جميع ممثلي جهات المرافق بالمدينة.



تقديم طلبات التصالح



رصف الشوارع بالقصير