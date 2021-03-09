أجهزة الأمن تحدد هوية المتهم بالتحرش بطفلة المعادى وتكثف تحرياتها لضبطه

كتب عبد الرحمن سيد

حددت الأجهزة الأمنية، هوية المتهم بواقعة التحرش بطفلة داخل عقار سكنى فى منطقة المعادى، ويتم تكثيف الجهود للقبض عليه، فيما يتم البحث عن الطفلة التى ظهرت فى الفيديو المتدوال بموقع التواصل الاجتماعى التى تبين أنها من أطفال الشوارع للتوصل إلى أسرتها.

ويكثف رجال المباحث، من جهودهم لضبط المتورط فى مقطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتهم.

فيما يقوم فريق من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق فى الواقعة.

وكان مقطع فيديو تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تحرش شاب بطفلة داخل مدخل عقار فى المعادى، رصدته كاميرات المراقبة وتفحص الأجهزة الأمنية الواقعة لضبط المتهم.