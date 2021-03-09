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أجهزة الأمن تحدد هوية المتهم بالتحرش بطفلة المعادى وتكثف تحرياتها لضبطه

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:59 م
أجهزة الأمن تحدد هوية المتهم بالتحرش بطفلة المعادى وتكثف تحرياتها لضبطه العقار الذى شهد جريمة التحرش بطفلة المعادى
كتب عبد الرحمن سيد

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حددت الأجهزة الأمنية، هوية المتهم بواقعة التحرش بطفلة داخل عقار سكنى فى منطقة المعادى، ويتم تكثيف الجهود للقبض عليه، فيما يتم البحث عن الطفلة التى ظهرت فى الفيديو المتدوال بموقع التواصل الاجتماعى التى تبين أنها من أطفال الشوارع للتوصل إلى أسرتها. 
 
ويكثف رجال المباحث، من جهودهم لضبط المتورط فى مقطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتهم. 
 
فيما يقوم فريق من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق فى الواقعة.
 
وكان مقطع فيديو تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تحرش شاب بطفلة داخل مدخل عقار فى المعادى، رصدته كاميرات المراقبة وتفحص الأجهزة الأمنية الواقعة لضبط المتهم. 
 
شهدت منطقة المعادي واقعة مؤسفة عندما حاول شخص التحرش بطفلة داخل عقار سكنى بمنطقة المعادى، وقال مصدر أمنى، إنه لم يتم القبض على المتهم حتى الآن، ولم تحرر أسرة الطفلة محضرا، لكنه أكد على فحص فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن  الواقعة، ويتم تكثيف الجهود لضبط المتهم.

 


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التحرش بطفلة المعادى

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