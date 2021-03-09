حكومة المغرب تتلقى اقتراحا حول الحصول على اللقاح الروسى لمكافحة كورونا

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ذكرت صحيفة "الأحداث" المغربية أن اللجنة العلمية والفنية المختصة بمتابعة فيروس كورونا في المغرب اقترحت على الحكومة إجراء تعاقدات لاستيراد لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من روسيا.

وأوضحت اللجنة أن لقاح "سبوتنيك في" لا يظهر فقط فعالية تصل إلى 91.6% بعد 21 يومًا من تلقي الجرعة الأولى، وحماية قوية تصل إلى أكثر من 87% لجميع الفئات العمرية بغض النظر عن الجنس، وإنما بسبب ضرورة تدارك إمكانية نفاد مخزون المغرب من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في يوم من الأيام قبل الانتهاء من حملة التطعيم ضد "كوفيد-19" والتي من المفروض أن تشمل 80% من المواطنين والمقيمين لتحقيق مناعة جماعية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتوقع أن تتعرض شحنات لقاح "أسترازينيكا" البريطاني السويدي لبعض التأخير بالنسبة إلى المغرب، في ظل التطورات الجديدة على المستوى الدولي، حيث أدت خطة أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رفع سرعة إنتاج اللقاح لدى الشركة الأمريكية "فايزر" قد تؤدي إلى قطع إمدادات المواد الأولية عن معهد "السيروم" في الهند المتخصص في إنتاج لقاح "أسترازينيكا".