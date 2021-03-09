جهاز حدائق أكتوبر يواصل تسليم 1128 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر

يواصل جهاز مدينة حدائق أكتوبر، تسليم 1128 وحدة سكنية (47 عمارة) بمشروع سكن مصر، بموقعين بمدينة حدائق أكتوبر.
وأوضح المهندس محمد مصطفى، أنه بالنسبة للموقع الأول بجوار مدينة الانتاج الاعلامى، فسيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 194 و 67، اليوم يوم الثلاثاء 9/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 4/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 195 و 163، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 196 و 197، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 205 و198، يوم الثلاثاء 16/3/2021، وتخصيص يوم الإثنين 5/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 164 و69 ، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 199، 71 يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 20 و200، يوم الثلاثاء 23/3/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 6/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.
وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 206 و 201، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 165 و77 يوم الإثنين1/4/2021، ووحدات العمارات أرقام 21 و202 و207، يوم الثلاثاء 2/4/2021، وتخصيص يوم الأحد 14/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع.
وفيما يتعلق بوحدات سكن مصر بالموقع الثانى، أوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 118 و104، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 119 و105، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 121 و106، يوم الثلاثاء 9/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 4/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 107 و103 يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 108 و122، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 127 و123 يوم الثلاثاء 16/3/2021، وتخصيص يوم الإثنين 5/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 128 و124، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 109 و114، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 111 و101 يوم الثلاثاء 23/3/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 6/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.
وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 125 و113، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 112 و126، يوم الإثنين1/4/2021، وتخصيص يوم الأحد 11/4/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.
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