اليوم السابع
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جامعة طنطا الأولى محليا فى مجال علوم الأرض والبيئة طبقا لمؤشر Nature Index

الثلاثاء، 09 مارس 2021 02:05 م
جامعة طنطا الأولى محليا فى مجال علوم الأرض والبيئة طبقا لمؤشر Nature Index الدكتور محمود ذكي ، رئيس جامعة طنطا
الغربية - عادل ضرة

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أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا ، فى بيان له اليوم، الثلاثاء، عن حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى مجال علوم الأرض والبيئة، وذلك وفقا لمؤشر Nature Index  الذى يقيم كل مخرجات البحوث فى الجامعات المصرية، وذلك عن الفترة من 1 ديسمبر 2019 وحتى 30 نوفمبر 2020.

وأضاف أن الجامعة حققت أيضًا المركز السابع فى الكيمياء ، مشيراً إلى أن هذا المؤشر يستهدف مخرجات البحث العلمى للجامعة من خلال معدلات النشر والاستشهاد الخاصة بأبحاث ومقالات بحثية انتجتها الجامعة فى 82 مجلة علمية عالية الجودة مستهدفة ومفهرسة فى هذا المؤشر فى أربع مجالات هى علوم البيئة والأرض وعلوم الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة.


جامعة طنطا

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الغربية

جامعة طنطا الأول في مجال علوم الأرض

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