اليوم السابع
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جامعة حلوان تواصل امتحانات الفصل الدراسى الأول فى 20 كلية وسط إجراءات احترازية

الثلاثاء، 09 مارس 2021 08:00 ص
جامعة حلوان تواصل امتحانات الفصل الدراسى الأول فى 20 كلية وسط إجراءات احترازية امتحانات طلاب جامعة حلوان- أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تواصل كليات جامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث تجرى الاختبارات فى كليات الاقتصاد المنزلى والتجارة والآداب والتربية والتمريض والفنون التطبيقية والحاسبات ومعهد التمريض والتربية رياضية بنات، وتجارة وإدارة أعمال، وحقوق انجليزى ، والتربية الفنية وهندسة حلوان، وهندسة المطرية، والفنون الجميلة والتعليم الصناعى والتربية الرياضية بنين والصيدلة والسياحة والفنادق والتربية الموسيقية.
 
وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الأول فى جامعة حلوان، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا ، حيث تم فتح منافذ للدخول وأخرى للخروج، إضافة إلى توقيع الكشف الحرارى على الطلاب قبل دخول الحرم الجامعى والتشديد على ارتداء الكمامة الطبية قبل دخول الجامعة وقاعات الامتحانات، وتقسيم الطلاب على فترات زمنية للوقاية من كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعى.
 
وكان الدكتور ماجد نجم رئيس رئيس جامعة حلوان، أكد في تصريحات سابقة، أنه حال ظهور أعراض على أحد من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين سيتم عزله فى غرفة مجهزة لحين اتخاذ التدابير اللازمة للمغادرة بعد استدعاء المختصين للكشف عليه وكتابة التقرير الطبى اللازم واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالإضافة إلى المتابعة الدورية له، إلى جانب التوعية المستمرة للطلاب بعدم الحضور فى حالة وجود أية أعراض والتأكيد على ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات الكحولية.
 
كما شدد على تعقيم صالات الامتحانات يوميا قبل دخول الطلاب للجان وبعد خروجهم بإشراف من الادارة العامة للشئون الطبية ، لافتا إلى أن الجامعة تقوم بتنظيم أعمال الامتحانات على مدار 3 فترات زمنية، ويشارك اتحاد طلاب الجامعة فى عملية التنظيم وتوجيه الطلاب بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة الأمن بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب.
 

جامعة حلوان

امتحانات الفصل الدراسى الأول

ماجد نجم

التعليم العالى

كورونا

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