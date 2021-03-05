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بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بتجارة حلوان 20 مارس

الجمعة، 05 مارس 2021 03:00 ص
بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بتجارة حلوان 20 مارس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلنت الدكتورة أمانى فاخر، وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان، استئناف الدراسة بالكلية وبدء الفصل الدراسى الثانى ستكون يوم 20 مارس الجارى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول.
 
وأضافت الدكتورة أمانى فاخر فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن امتحانات الفصل الدراسى الأول انطلقت فى موعدها يوم 27 فبراير وفق إجراءات احترازية متبعة فى هذا الشأن وتخصيص اماكن لاستقبال الطلاب ومراعاة التباعد الإجتماعى بين الطلاب وتقسيم الامتحان على 3 فترات لضمان المسافات الآمنة وتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا وتقليل الزحام.
 
وأشارت وكيل كلية التجارة بجامعة حلوان إلى أن أعمال الكنترول بالكلية بدأت منذ انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول ويجرى تصحيح المواد الممتحنة على أن يتم إعلان النتائج فور انتهاء أعمال التصحيح لآخر مادة.

جامعة حلوان

ماجد نجم

امتحانات الفصل الدراسى الأول

الفصل الدراسى الثانى

تجارة حلوان

اليوم السابع بلس

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