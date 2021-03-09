تنفيذ 99% من مشروع محطة معالجة العصايد لخدمة 7 قرى بالشرقية بـ225 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المحاسب وجية سعدون رئيس مدينة ديرب نجم بالشرقية، أنه جارى العمل على قدم وساق لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع محطة معالجة العصايد، بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه، التى ستخدم 7 قرى هى : "العصايد، الديسة، المناحريت، اكراش، شوبك اكراش ،العطارين ،الشراقوة"، مضيفا أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 99%، ومن المقرر فور الانتهاء من أعمال التنفيذ خلال الفترة المقبلة، تشكيل لجنة للاستلام المحطة تمهيدا لدخولها الخدمة .

يذكر أن محافظة الشرقية أعلنت تنفيذ 93 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى بتكلفة 12 مليار و356 مليون جنيه لتقديم مشروع صرف صحى أمن وسليم للمواطنين واستكمالا وتدعيما لمشروعات البنية التحتية لافتا الى انه جارى تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الصرف الصحى بمركز ومدينة الحسينية بتكلفة 913 مليونا و500 ألف جنيه.