تلقيح 93.7 مليون أمريكى بلقاح كورونا فى الولايات المتحدة حتى الآن

واشنطن /أ ش أ/

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، أن حوالى 93.7 مليون جرعة من لقاح كورونا تم حقنها فى الولايات المتحدة حتى الآن.

وأضافت الهيئة الأمريكية - حسبما نقلت شبكة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم - أن 93 مليونا و 692 ألفا و598 جرعة من اللقاح تم حقنها فى الولايات المتحدة بما يشكل 76% من إجمالى 123 مليونا و232 ألفا و775 جرعة تم تسلمها.

وأشارت الهيئة إلى أن حوالى 10% من سكان الولايات المتحدة، أكثر من 32 مليون شخص، تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاح حتى الآن.