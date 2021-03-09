اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:54 م
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تلقيح 93.7 مليون أمريكى بلقاح كورونا فى الولايات المتحدة حتى الآن

الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:12 م
تلقيح 93.7 مليون أمريكى بلقاح كورونا فى الولايات المتحدة حتى الآن لقاحات _صورة أرشيفية
واشنطن /أ ش أ/

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أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، أن حوالى 93.7 مليون جرعة من لقاح كورونا تم حقنها فى الولايات المتحدة حتى الآن.

وأضافت الهيئة الأمريكية - حسبما نقلت شبكة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم - أن 93 مليونا و 692 ألفا و598 جرعة من اللقاح تم حقنها فى الولايات المتحدة بما يشكل 76% من إجمالى 123 مليونا و232 ألفا و775 جرعة تم تسلمها.

وأشارت الهيئة إلى أن حوالى 10% من سكان الولايات المتحدة، أكثر من 32 مليون شخص، تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاح حتى الآن.

 


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