تعرف على جهود شرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية والأعلاف الحيوانية في ضبط (2 شركة ومصنع – 10 محال أعلاف بدون ترخيص بنطاق مديرتى أمن "البحيرة – القليوبية") بمضبوطات بلغت (131٫5 طن أعلاف غير صالحة بدون بيانات وإنتهاء التسجيلة الخاصة بالمنتج) بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية من ضبط (2 شركة ومصنع أعلاف – مخزن بدون ترخيص بنطاق مديرتى أمن " البحيرة – القليوبية") بمضبوطات بلغت (6٫900 طن مواد غذائية غير مدون عليها ثمة بيانات ومتغيرة الخواص الطبيعية - 1٫6 طن زيوت طعام وسمن نباتى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى) بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.

وأثمرت الجهود في مجال الصحة العامة في ضبط (5 مصانع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية) بمضبوطات بلغت (40 طن مواد خام – 5200 كوب زجاج - 10٫800 طن مواد خام – 500 كيس ورقى - 9٫6 طن مواد خام – 9000 عبوة بلاستيكية مجهولة المصدر مشغوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركة وهمية) بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس.

وأسفرت الجهود في مجال عوادم السيارات في ضبط (20 سيارة بنطاق قطاع أمن الجيزة) (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات).. بالمخالفة لقانون حماية البيئة، وفي مجال التفتيش البيئى تم ضبط (4 منشأة صناعية بنطاق مديرية أمن القليوبية) (لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط – إنبعاث أدخنة كثيفة – صرف المياة الناتج عن الإطفاء على المجرى المائى – عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية – التخلص الغير آمن من المخلفات الصلبة والسائلة – عدم نظافة بيئة العمل – عدم وجود شهادات صحية للعاملين – انتهاء صلاحية طفايات الحريق) بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

وأسفرت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية عن ضبط عدد (36) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن البحيرة، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط عدد (58) قضية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن بنى سويف، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (18) وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الإجراءات الإحترازية، تم ضبط عدد (14) قضية (عدم إرتداء الكمامات الوقائية) بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بنطاق المنطقة المركزية.