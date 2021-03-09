تحسين الوضع الصحى والبيئى لـ2.4 مليون نسمة بمحيط مصرف كتشينر بـ3 محافظات

كتبت أسماء نصار

عقدت وزارة الموارد المائية والرى، اجتماعًا مع روبرت روبوتوم رئيس الفريق الاستشارى لمشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس وليد حقيقى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بقطاع التخطيط ومدير المشروع، لاستعراض الاجراءات المستقبلية للبدء فى تنفيذ المشروع.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه سيتم تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان، من خلال وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى ومنحة من الاتحاد الأوروبى، ويهدف المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط، وتحسين الوضع الصحى والبيئى للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف، بإجمالى 2.40 مليون نسمة تقريبًا بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.



وتشمل مكونات المشروع، فيما يخص أعمال وزارة الموارد المائية والرى على تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف "سحارات، بدالات، كبارى"، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والرى الحديث فى الأراضى المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية، من خلال حملات التوعية.



جدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من أعمال التقييم الفنى والمالى والترسية على المكتب الاستشارى، والذى سيبدأ العمل فى المشروع غدا.