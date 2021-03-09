تجديد حبس 7 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بعين شمس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 7 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم في منطقة عين شمس.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط 7 أشخاص حال تنقيبهم عن الآثار بالعقار المشار إليه ملك اثنين من المتهمين، وعثر بداخله على حفرة قطرها مترين بعمق 10 أمتار وأدوات تنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.