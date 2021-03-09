بلجيكا تطلق عملية أمنية بمشاركة أكثر من 1200 ضابط ضد الجريمة المنظمة

بروكسل (أ ش أ)

أعلن مكتب الادعاء الفيدرالى فى بلجيكا، انطلاق عملية أمنية بنطاق غير مسبوق ضد الجريمة المنظمة فى أنحاء البلاد بمشاركة أكثر من 1200 ضابط، وذكرت قناة "إيه بى سى" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من مائتى عملية تفتيش بدأت صباح اليوم معظمها بمقاطعة "أنتويرب"، وتستهدف التحقيقات بشكل أساسى الشبكات ذات العلاقات الدولية ومهربى المخدرات.

وتستقبل "أنتويرب" الساحلية يوميا آلاف الحاويات وتعد أحد أكبر بوابات دخول مخدر الكوكايين إلى أوروبا، كما أدى انتشار تهريب البشر بها إلى تصاعد أعمال العنف مؤخرا خاصة الاشتباكات المسلحة وهجمات القنابل اليدوية.



يذكر أن السلطات فى بلجيكا وثلاث دول أخرى فككت العام الماضى شبكة إجرامية لتهريب المخدرات اكتشف أن لها اتصالات فى أربع دول أوروبية على الأقل وأمريكا الجنوبية، وذلك بعد العثور على حاوية بها 2.8 طن من مخدر الكوكايين.