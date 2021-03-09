النيل للتطوير العقاري تتعاقد مع "SSE" لتصميم أول فيستيفال تاور في العاصمة الإدارية بارتفاع 131 مترًا

استكمالًا لمسيرتها الناجحة في إنشاء كبرى المشروعات العقارية، أعلنت شركة النيل للتطوير العقاري-إحدى الشركات العقارية الرائدة في مصر-إنشاء أول فيستيفال تاور في العاصمة الإدارية الجديدة بارتفاع 131 مترًا على مساحة أكثر من 18 ألف متر مربع باستثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه، وتعاقدت مع الدكتور مهندس أسعد سلامة مؤسس مكتب سلامة ستركتشرال انجنيرز SSE))-واحدة من كبرى المكاتب الاستشارية في الوطن العربي-لتصميم البرج، وذلك في إطار حرص شركة النيل للتطوير العقاري على تحقيق قيمة مضافة لمشروع العاصمة الإدارية والقطاع العقاري ككل بإنشاء أول festival tower في مصر، وفي ضوء جهودها لدعم توجهات الدولة بإنشاء مشروعات عملاقة تجذب السياحة للعاصمة الإدارية الجديدة.

واختارت شركة النيل للتطوير العقاري، التعاقد مع الدكتور مهندس أسعد سلامة مؤسس مكتب سلامة ستركتشرال انجنيرز SSE))، نظرًا للخبرات الضخمة التي يتمتع بها المكتب الاستشاري المعروف، وتاريخه الطويل الممتد لأكثر من 30 عامًا، نجح خلالها في تنفيذ مشروعات ضخمة إقليميًا ودوليًا منها برج داماك تاور في مدينة الرياض، كينجز تاور في مدينة الرياض، برج جوهرة في مدينة جدة، جامعة الملك فهد، استاد الأمير عبد الله الفيصل بالمملكة العربية السعودية، هوليدي إن توين تاورز وسيجماك تاور وباراماونت تاور في مدينة دبي، دوسيت أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مصر صمم المكتب فندق سافوي بمدينة شرم الشيخ، وهو ما أهله للحصول على شهادات دولية مرموقة، ويجعله الاختيار الأمثل لتصميم أول فيستيفال تاور في مصر.

ويقع المشروع على مساحة أكثر من 18 ألف متر مربع بواجهة رئيسية 100 متر بمنطقة الأبراج السياحية في "داون تاون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي منطقة مميزة لإطلالتها على النهر الأخضر مباشرة وعدد من المشروعات الهامة، ويتكون البرج من 36 دور بارتفاع 131 متر، ويضم وحدات تجارية (محلات ومطاعم وكافيهات)، ومكاتب إدارية وعيادات طبية وشقق فندقية، بالإضافة إلى تسهيلات عديدة لخدمة العملاء ومرتادين البرج، تضاهي الموجودة بأشهر الأبراج المماثلة إقليميًا ودوليًا.

وفي هذا الصدد قال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري :"يسعدنا الإعلان عن أولى مشروعاتنا في عام 2021 وهو إنشاء أول فيستيفال تاور في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستكمال دورنا في دعم الاقتصاد المصري حتى خلال جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال ضخ استثمارات جديدة، وفي الوقت نفسه إنشاء مشروعات ليس لها مثيل في السوق المحلي"، مضيفًا :"كما يسعدنا اختيار الدكتور مهندس أسعد سلامة مؤسس شركة SSE لتصميم مشروعنا الجديد، في ظل الخبرات الضخمة التي يتمتع بها المكتب، ونجاحه في تصميم مشروعات مماثلة".

من جانبه قال المهندس محمود طاهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إن الشركة تسعى لتطوير مفهوم التطوير العقاري من إنشاء مباني أسمنتية إلى إنشاء مشروعات متكاملة تحقق قيمة مضافة للقطاع العقاري في مصر، وتتماشى مع توجهات العاصمة الإدارية بإنشاء مباني ذكية ذات استخدامات متعددة تستوعب الطلب المتوقع في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

ومن جهته قال كريم مأمون رئيس القطاع التجاري لشركة النيل للتطوير العقاري، إن استراتيجية الشركة قائمة على طرح أفكار جديدة ومبتكرة في السوق العقاري، وبدأت أولى خطوات تنفيذ هذه الاستراتيجية بإنشاء مشروع أول فيستيفال تاور في مصر بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة؛ لدعم توجهات الدولة في إنشاء مشروعات عقارية جذابة تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، مضيفًا أنه تم اختيار مكتب SSE خصيصًا لتصميم هذا المشروع؛ نظرًا لخبراته الطويلة في تصميم مشروعات مماثلة ناجحة، ونتمنى أن يحقق التعاون مع المكتب الاستشاري العالمي الدكتور أسعد سلامة، لوضع تصميم يليق بطموحاتنا في إنشاء مشروع يصبح وجهة للسياحة في مصر.

يذكر أن مجموعة النيل والأهرام للتطوير العقاري، قد أعلنتا في سبتمر عام 2018 دمج أصولهما ومشروعاتهما معًا، بهدف تعظيم الاستغلال الأمثل لمشروعات الشركتين المتنوعة، وتلبيه كافة متطلبات العملاء، وتمتلك الشركة محفظة مشروعات ضخمة تتجاوز 100 مشروعًا بمدينة القاهرة الجديدة، وتم تسليم أكثر من 35% من هذه المشروعات.