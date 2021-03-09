المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بسرقة شاب بالإكراه فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 15 سنة لثلاثة متهمين، لإدانتهم بسرقة شاب بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب،رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسى، محمد فتحى شوك، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من العام المنقضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لمركز شرطة أولاد صقر، من المدعو "محمود" 29 عاما حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، مقيم محافظة الدقهلية، بأنه حال سيره بالطريق العام ليلا مستقلا سيارة ملك والده، فوجئ بثلاثة أشخاص يعترضون طريقه مشهرين في وجهه أسلحة نارية، وحال الفرار منهم أطلقوا أعيرة نارية تجاه السيارة ما أدى لتعرضها لبعض التلفيات والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وأرغموه على الترجل منها وتمكنوا من سرقة مبلغ مالي ومتعلقاته الشخصية ولاذوا بالفرار.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل 3 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.