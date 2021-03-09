المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين لخطف طفل مقابل فدية مائة ألف دولار بالشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب،رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسى، محمد فتحى شوك،وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

تعود أحداث القضية رقم 10390 لسنة 2020 جنايات قسم أول الزقازيق ليوم 19 سبتمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من مواطن مقيم مركز أولاد صقر، أثناء تواجده بحفل عرس بقرية الشوافين فؤجى بغياب نجله.

وتوصلت تحريات الرائد هانى صفوت، رئيس مباحث أولاد صقر، برئاسة العميد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشمال، إلى قيام متهمين بتكوين تشكيل عصابى مكون من 4 أفراد، فيما بينهم بغرض خطف المجنى عليه، وطلب فدية من أهليته وقدرها مائة ألف دولار، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم من قبل المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.