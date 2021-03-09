اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تصدر شهادات تطعيم ضد كورونا للراغبين فى السفر

الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:00 ص
الصين تصدر شهادات تطعيم ضد كورونا للراغبين فى السفر لقاح كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الصين شهادات رقمية لمواطنيها الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا والراغبين في السفر للخارج لتنضم لدول أخرى أصدرت وثائق مشابهة في إطار السعي لسبل إعادة فتح اقتصاداتها.

ومع بدء طرح اللقاحات على مستوى العالم، لم تُصدر سوى بضعة دول، شهادات تعريف بمن تلقوا اللقاح. ووافق الاتحاد الأوروبي على طرح جوازات سفر لمن تلقوا التطعيم تحت ضغط من دول الجنوب المعتمدة على السياحة.

وذكرت إدارة الشؤون القنصلية التابعة لوزارة الخارجية الصينية على موقعها الإلكتروني أن الشهادة ستشمل تفاصيل تطعيم حاملها ضد مرض كوفيد-19 ونتائج فحصه.

وقال وزير الخارجية وانغ يي يوم الأحد إن الهدف من الشهادة هو التحقق المتبادل من المعلومات مثل اختبار الحمض النووي والتطعيم وضمان سفر آمن ومنظم.

 

 


الصين

كورونا

لقاح كورونا

شهادات تطعيم كورونا

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة