اليوم السابع
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السيطرة على حريق هائل بأحد منازل قرية البتانون فى المنوفية دون إصابات

الثلاثاء، 09 مارس 2021 02:03 م
السيطرة على حريق هائل بأحد منازل قرية البتانون فى المنوفية دون إصابات حريق شقة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمنزل فى قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نتيجة تسرب للغاز، ولم ينجم عنه ثمة إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد علاء عويس مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بنشوب حريق هائل بمنزل فى قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

 

انتقل إلى مكان الحريق 3 سيارات إطفاء، برئاسة المقدم رضا عبده، وكيل إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، وتم السيطرة على الحريق، ولم ينجم عنه ثمة إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


حريق منزل

قرية البتانون

مركز شبين الكوم

حريق نتيجة تسرب للغار

الحماية المدنية بالمنوفية

المنوفية

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