اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 04:58 م
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السيطرة على حريق فى فدان ونصف من زراعات القصب بقنا

الثلاثاء، 09 مارس 2021 04:57 م
السيطرة على حريق فى فدان ونصف من زراعات القصب بقنا حريق قصب - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدينة بقنا، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب فى زراعات قصب بقرية حجازة قبلى فى مركز قوص جنوب محافظة قنا، تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب حريق فى فدان ونصف من زرعات القصب والسيطرة عليه فى قرية حجازة قبلى بمركز قوص دون خسائر بشرية.

وكانت قد انتقلت قوات من الحماية المدينة برئاسة العقيد هانى الأتربي، مدير الحماية المدينة، والدفع بـ 3 سيارات للسيطرة على الحريق برئاسة النقيب على القاضى وتمت السيطرة على مساحة فدان ونصف دون خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.


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