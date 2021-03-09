السيطرة على حريق فى غابات شجرية فى قرية الراشدة بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادى الجديد، من السيطرة على حريق في منطقة الغابات الشجرية بقرية الراشدة بالداخلة دون وقوع خسائر بشرية أو مادية بالغابات، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية المختصة بمركز الداخلة لموقع الحريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحتواء الموقف، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادي الجديد يفيد بنشوب حريق في منطقة الغابات الشجرية بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة دون إصابات أو وفيات وجرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى الموقع وتمت مكافحة النيران وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.