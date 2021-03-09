اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:51 م
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السيطرة على حريق بخط غاز فى مركز إدكو بالبحيرة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:34 م
السيطرة على حريق بخط غاز فى مركز إدكو بالبحيرة حريق - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، منذ قليل، من السيطرة على نيران اشتعلت فى ماسورة غاز بالقرب من منطقة المعدية التابعة لمركز إدكو، حيث تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بنشوب حريق نتيجة انفجار خط الغاز المار ببحيرة إدكو.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم التواصل مع الشركة المالكة لخط الغاز، لغلق المحابس والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

 

كما انتقلت سيارات الإسعاف والقيادات المحلية بالمحافظة بمعداتها للمساعدة فى السيطرة على الحريق.

 

 


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