اليوم السابع
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يقظة سائق قطار تنقذ حياة سيدة ألقت بنفسها على قضبان السكة الحديد فى قنا

الأحد، 07 مارس 2021 05:07 م
يقظة سائق قطار تنقذ حياة سيدة ألقت بنفسها على قضبان السكة الحديد فى قنا قطار - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكن سائق قطار من إنقاذ سيدة ألقت بنفسها أمام شريط القطار بالقرب من مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا. وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إنقاذ سيدة ألقت بنفسها أمام قطار 983 أسوان - القاهرة، وتمكن السائق من الوقوف قبل دهسها.

وكان عدد من الأهالي المتواجدين على الجانب الآخر، أسرعوا إلى مكان السيدة التي كانت ترتدي ثوبا أسود في العقد الثالث من عمرها، وقاموا بحملها بعيدا عن القطار الذي استأنف رحلته.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتحفظ على السيدة.

 

 


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