السجن 5 سنوات لحلاق بتهمة إحداث عاهة مستديمة لمواطن بكفر الشيخ

كتبت- فتحية الديب ومحمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، بمعاقبة حلاق أحدث عاهة مستديمة لشخص على إثر خلافات بينهما بالسجن 5 سنوات، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، وعضوية المستشارين سامح جورج، وأحمد طاهر.

تعود أحداث القضية رقم 303 لسنة 2020 جنايات قسم أول كفر الشيخ، ليوم 9 يناير، عندما تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور قسم كفر الشيخ، يفيد بلاغا من "عادل ع م" 32 سنة حاصل على بكالوريوس سياحة، يتهم فيه "إبراهيم ع إ ب" 38 سنة، حلاق، مقيم دائرة القسم على أثر مشادة كلامية بينهما باغته خلالها وألقاه أرضا وعقر أذنه اليمنى وأحدث له عاهة مستديمة بأذنه اليمنى.

وتوصلت تحريات النقيب محمد عصر، رئيس مباحث قسم كفر الشيخ، إلى صحة الواقعة، وتم إحالة المتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات كفر الشيخ التى أصدرت حكمها المتقدم.