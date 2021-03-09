السجن مدى الحياة على 5 أشخاص فى قضية قتل السفير الروسى بأنقرة

(رويترز)

ذكر تلفزيون (تي.آر.تى هابير) الحكومى، أن محكمة تركية قضت اليوم الثلاثاء، بسجن 5 أشخاص مدى الحياة فى قضية اغتيال السفير الروسى فى أنقرة عام 2016.

وأقدم رجل شرطة فى غير أوقات عمله الرسمية على قتل السفير أندريه كارلوف، وهو يتحدث فى افتتاح معرض بأنقرة فى ديسمبر 2016، وصاح المسلح وهو يطلق الرصاص "الله أكبر" و"لا تنسوا حلب" فى إشارة على ما يبدو للتدخل الروسى فى الحرب الأهلية بسوريا، وقتلت الشرطة الجانى فى موقع الحادث.

وقال (تي.آر.تي) إن 3 من المتهمين صدر بحقهم حكم السجن مدى الحياة مرتين مع الحرمان من الإفراج المشروط بينما حكم على اثنين آخرين بالسجن مدى الحياة لكل منهما مع الحرمان من الإفراج المشروط.

وذكر التلفزيون أن أحد المدانين هو الذى رتب للهجوم، وهناك مدان آخر كان ضابطا سابقا بالمخابرات يعتقد أنه سرب للمجموعة المخططة للعملية معلومات بشأن كارلوف.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد اتهم المنظمة التى يقودها رجل الدين فتح الله كولن من الولايات المتحدة بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وهى التهمة التى نفاها كولن.

ويعيش كولن فى منفى اختيارى بالولايات المتحدة منذ 1999، وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب فى 2016.