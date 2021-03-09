الرى تتوقع عدم سقوط أمطار على المحافظات حتى الخميس

كتبت أسماء نصار

كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار الصادرة عن مركز التنبؤ بالأمطار فى قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية من اليوم وحتى الخميس المقبل.

ويسود اليوم طقس معتدل نهارًا على الساحل الشمالى الشرقي، يميل للحرارة على باقى المناطق من شمال ووسط الجمهورية حيث تتجه الحرارة نحو الارتفاع ويكون حارًا بأقصى الجنوب، ومائل للبرودة ليلًا.

وتظهر تشكيلات من السحب المرتفعة تعبر سماء الجمهورية غدًا، يتخللها ظهور للسحب المتوسطة شمالًا، تزداد كمياتها وتحجب أشعة الشمس احيانًا على اجزاء من الساحل الشمالى الغربي، امتدادًا الى الدلتا بنهاية اليوم.

وتكون الرياح خفيفة الى معتدلة اجمالًا، تنشط مثيرة للغبار على الساحل الشمالى الغربى خاصةً مناطق غرب محافظة مطروح، كما تنشط احيانًا على ساحل البحر الاحمر.

أما حالة البحرين فيميل البحر الأحمر للاضطراب الخفيف صباحًا ويعتدل بتقدم ساعات النهار، ويكون البحر المتوسط معتدلًا قبالة الساحل الشمالى الشرقي، يميل للاضطراب قبالة الساحل الشمالى الغربي.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا، الأربعاء، ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بمعدل يتراوح بين 3 و 4 درجات، حيث يسود طقس حار على كافة الأنحاء نهارا.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد، كما تتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة.