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طقس حار بكافة الأنحاء غدا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:50 م
طقس حار بكافة الأنحاء غدا والعظمى بالقاهرة 33 درجة ارتفاع درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا الأربعاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات، حيث يسود طقس حار على كافة الأنحاء نهارا.
 
وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد .
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء، وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة.

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