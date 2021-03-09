الرئيس السيسى يوجه بالحفاظ على الرقعة الزراعية: محتاجين نحرص على كل فدان

كتب سمير حسنى و إبراهيم حسان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بها 100 مليون نسمة، ومساحتها مليون كيلو متر ، لكن هناك حجم ضخم من الأراضى مش عايشين عليها وبالتالي إحنا محصورين في الوادى والدلتا " من أول أسوان لحد إسكندرية، مخدناش بالنا على مدى الـ 70 سنة الماضية أن الكلام ده هايبقى ليه تأثير كبير جدا وخطير على حياتنا ومستقبلنا".

وأضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة:" أتصور إن إحنا دلوقتى محتاجين نخلى بالنا ونحرص على كل فدان وقيراط أرض زراعية ميتمش التعدى عليها كلنا ننتبه لده كل أجهزة ومؤسسات الدولة ..مش بالتشريعات بس والقوانين لأن القوانين موجودة.. مشددا: "الحفاظ علي مصر ده جزء منه الكلام ده".

وقال الرئيس: "اطمنكم احنا نسير بخطى ثابتة ومستقرة وبفضل الله وكل المصريين هنستكمل ونكمل ، ولازم بفضل الله نغير واقعنا أفضل كثيرا ، واتصور ان احنا شايفين ده وبنتحرك فيه".

ووجه الرئيس الحكومة إلى الجاهزية والإعداد لافتتاح المدن الجديدة، منوها:"بقول للدولة اذا كان المفروض نفتتح المدن اللى احنا كنا بنفذها خلال السنوات الماضية بما فيهم العاصمة الجديدة واضطرينا ناجل عام علشان الجائحة..فلنعد إعداد جيد للمدن الجديدة اللى احنا هنفتتحها".

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خطورة التوسع في البناء على الأراضي الزراعية، قائلا: "الناس كانت بتقول عايزين نشغل أولادنا وده أمر غاية كل إنسان لما يكبر ويتعلم أو حتى ما يتعلمش، ولكن الأرض الزراعية الموجودة والحفاظ عليها النهاردة بصراحة بقى أمانة كبيرة جدا ومسئولية كبيرة جدا في أعناقنا جميعا".

وتابع الرئيس في كلمته بالندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة: "الفكرة مش فكرة هنفقد منتجات الأرض دي ولكن هنفقد فرص العمل لأبنائنا اللى بتقولوا عايزينهم يشتغلوا، إحنا عايشين على الأرض دي وساكنين جنبها وفيها فرص عمل وكل ما هنحسن من قدرة الأرض دي والطرق اللى بنستخدمها في الزراعة محتاجة تتطور، ولما تتطور تطوير كبيرة هتعمل إنتاج أفضل، بس كمان هي محتاجة إننا نحافظ عليها، لأننا لو استمرينا بالطريقة دي مش هيبقى فيه أرض زراعية".