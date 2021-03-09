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الرئيس السيسى يؤكد قوة وصلابة إرادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها

الثلاثاء، 09 مارس 2021 05:59 م
الرئيس السيسى يؤكد قوة وصلابة إرادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قوة وصلابة إرادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها لاستمرار الجهود ومواصلة العمل ليل نهار من أجل تغيير الواقع والإرتقاء بحياة المواطن المصري في شتى المجالات مسترشدين دائما بتضحيات الشهداء والمصابين من أجل الوطن لتظل راية مصر دائماً وابداً عالية خفاقة بين الشعوب والأمم.
 
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب إنتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثون والتي تاتی تزامناً مع احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم.

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