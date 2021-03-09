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الرئيس السيسى: شهداء الوطن كتبوا صفحات مضيئة تهتدى بها أجيال تأتى من بعدهم

الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:54 ص
الرئيس السيسى: شهداء الوطن كتبوا صفحات مضيئة تهتدى بها أجيال تأتى من بعدهم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن يوم الشهيد تتلاقى فيه تضحيات أبناء الوطن مع مفاخر مجدهم، متابعا: "أعظم الأيام خلودا يوم الشهيد نتذكر معا ما جاد به هؤلاء الأبطال بأنفسهم وأروحهم ليكتبوا صفحات مضيئة تهتدى بها أجيال تأتى من بعدهم تسير على خطاهم وتدرك أن الحفاظ على الأوطان ليس بالأمر بالهين، والحفاظ عليها يتطلب الجهد والتضحيات".

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة: "فى يوم الشهد نتذكر ما حققه أبناء مصر على امتداد تاريخها الطويل، ليؤكد أن الأرض المقدسة لا تنتضب من الأبطال.. وما يسطره أبناء من شهداء مصر من تضحيات سوف يتوقف التاريخ إجلالا وتقديرا أمامه".


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