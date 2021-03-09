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الرئيس السيسى: أحلامنا كبيرة لتطوير الريف ونسعى لتغيير حياة 58 مليون للأفضل

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:02 م
الرئيس السيسى: أحلامنا كبيرة لتطوير الريف ونسعى لتغيير حياة 58 مليون للأفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن شهداء الوطن قدموا أمر عظيم من أجل الدولة المصرية، قائلا: "بكل القيمة والعظمة التي قدمها الشعب المصرى.. مفيش مكان في مصر إلا لما قدم شهيد في الجيش أو الشرطة أو باقى مؤسسات الدولة.. ومؤخرا أهلنا من القطاع الطبي".

 

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة في يوم الشهيد: "الثمن عظيم لأمر عظيم قدمه الشهداء.. من أجل دولة فيها 100 مليون تعيش في أمان وسلام واستقرار.. وخلال السنوات القليلة القادمة تجهز الحكومة نفسها ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى و"حياة كريمة".. لما يقرب من 58 مليون إنسان وإنسانة.. نسعى أن نغير للأفضل حياتهم ويمكن الأحلام تكون كبيرة.. وأنا بتابع تعليقات المواطنين فى قرى مصر".

 


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