الرئيس التنفيذى لـ فايزر يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" تلقى الرئيس التنفيذى لشركة فايزر Pfizer الجرعة الأولى من اللقاح، حيث قال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذى إنه حصل الآن على جرعته الأولى من اللقاح، على الرغم من ترأسه أول شركة تحصل على موافقة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد بورلا فى ديسمبر إنه لن يتخطى دوره للحصول على اللقاح، حيث يعيش بورلا، 59 عامًا، فى نيويورك، حيث يحق لهؤلاء الأشخاص، الذين يبلغون سن 65 عامًا أو أكبر، والعاملين فى الخطوط الأمامية وبعض العمال الأساسيين والأشخاص الذين يعانون من ظروف أساسية معينة، الحصول على اللقاح.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة Pfizer إنه حصل أخيرًا على جرعته الأولى من لقاح فيروس كورونا التابع لشركته، حيث تعهد المدير التنفيذى البالغ من العمر 59 عامًا فى ديسمبر، بأنه سينتظر دوره للحصول على اللقاح.

ووفقًا لكلمته، تم تطعيم بورلا يوم الاثنين، بعد أن أصبح مؤهلاً فى نيويورك، حيث يعيش مع زوجته.

وأكد بورلا أنه لن يكون محصنًا بما يكفى للعودة إلى بعض مظاهر الحياة الطبيعية إلا بعد نحو أسبوعين من جرعته الثانية، لكن وفقًا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الجديدة، سيتمكن بورلا الشهر المقبل من رؤية أشخاص آخرين تم تطعيمهم بالكامل، فى الداخل وبدون قناع.

وجاء تطعيم بورلا بعد وقت قصير من موافقة الولايات المتحدة على لقاح ثالث لفيروس كورونا من إنتاج شركة جونسون آند جونسون.

وقالت صحيفة "ديلى ميل"، إن لقاح جونسون يتميز بأنه جرعة واحدة فقط مختلفة عن لقاحات فايزر Pfizer وموديرنا Moderna، والتى تتطلب جرعتين لتوفير المناعة.

وفي التجارب بدا أن اللقاحات الثلاثة تمنع 100% من وفيات كورونا وجميع حالات دخول المستشفى تقريبًا.

وحث بورلا الأمريكيين على تناول أى لقاح متاح لهم بمجرد عرضه عليهم، حيث يؤكد بأن جميع اللقاحات الثلاثة تعمل بشكل جيد بنفس القدر بالنسبة لأهم المقاييس.

واختتمت اللقاحات تجاربها السريرية فى أواخر الخريف وأوائل الشتاء، قبل أن تصبح المتغيرات تهديدًا كبيرًا.