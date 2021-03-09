الرئاسة العراقية تنفى صحة تصريح منسوب لـ"صالح" حول السلام مع إسرائيل

كتب : أحمد جمعة

قال ناطق باسم رئاسة الجمهورية العراقية، إن وسائل إعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحاً مفبركاً منسوباً لرئيس الجمهورية برهم صالح مفاده أن العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين.

وأكدت الرئاسة العراقية في بيان لها، أن ما يتم تداوله غير صحيح بالمطلق، وأن التصريح مفبرك، داعيا وسائل الإعلام والمدونين لتوخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، مضيفة "تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة وإثارة الفوضى، ولغايات مريبة".