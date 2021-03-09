اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مارس 2021 08:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئاسة العراقية تنفى صحة تصريح منسوب لـ"صالح" حول السلام مع إسرائيل

الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:43 م
الرئاسة العراقية تنفى صحة تصريح منسوب لـ"صالح" حول السلام مع إسرائيل الرئيس العراقى برهم صالح
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ناطق باسم رئاسة الجمهورية العراقية، إن وسائل إعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحاً مفبركاً منسوباً لرئيس الجمهورية برهم صالح مفاده أن العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين.

وأكدت الرئاسة العراقية في بيان لها، أن ما يتم تداوله غير صحيح بالمطلق، وأن التصريح مفبرك، داعيا وسائل الإعلام والمدونين لتوخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، مضيفة "تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة وإثارة الفوضى، ولغايات مريبة".


العراق

اخبار العراق

برهم صالح

اخبار إسرائيل

السلام بين العراق وإسرائيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة