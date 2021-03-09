اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:47 م
خالد صلاح
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الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة غرب تعز

الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:31 م
الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة غرب تعز الجيش اليمنى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، عن تحرير مناطق استراتيجية جديدة بعد مواجهات مع المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، غرب مدينة تعز.
وقال مصدر عسكري يمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)-" إن قوات الجيش اليمني بجبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي حررت مناطق "الرحبة وهيجمة والاحصاب والذنبة وجبل علق ومناطق ومساحات شاسعة في محيط سوق الكدحة".
وأشار المصدر إلى أن المواجهات الجارية بين الجيش اليمني والمليشيات الحوثية تدور في هذه الأثناء لتحرير منطقة الطوير في جبهة مقبنة.

اليمن

الجيش اليمنى

مدينة تعز

ميليشيا الحوثى فى اليمن

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