الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة غرب تعز

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أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، عن تحرير مناطق استراتيجية جديدة بعد مواجهات مع المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، غرب مدينة تعز.

وقال مصدر عسكري يمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)-" إن قوات الجيش اليمني بجبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي حررت مناطق "الرحبة وهيجمة والاحصاب والذنبة وجبل علق ومناطق ومساحات شاسعة في محيط سوق الكدحة".

وأشار المصدر إلى أن المواجهات الجارية بين الجيش اليمني والمليشيات الحوثية تدور في هذه الأثناء لتحرير منطقة الطوير في جبهة مقبنة.