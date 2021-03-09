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الجنرال الذهبى.. هنا ميدان وتمثال الفريق عبد المنعم رياض بالإسماعيلية.. فيديو وصور

الثلاثاء، 09 مارس 2021 05:10 م
الجنرال الذهبى.. هنا ميدان وتمثال الفريق عبد المنعم رياض بالإسماعيلية.. فيديو وصور ميدان الفريق عبد المنعم رياض بالإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أجرى تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا من ميدان وتمثال الفريق الشهيد عبد المنعم رياض بالإسماعيلية، وهو المكان الذى شهد استشهاده، حيث يقع الميدان بمنطقة نمرة 6، أمام معدية نمرة 6 ونادى "الدنفاه"، غرب قناة السويس بالإسماعيلية.

ميدان الفريق عبد المنعم رياض بالإسماعيلية
ميدان الفريق عبد المنعم رياض بالإسماعيلية

ويحتفل المصريون، اليوم، بذكرى رحيل الفريق أول عبد المنعم رياض، الذى استشهد فى مثل هذا اليوم 9 مارس عام 1969، والذى يعد أحد أشهر العسكريين العرب فى النصف الثانى من القرن العشرين، حيث شارك فى حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثى عام 1956، وحرب 1967 وحرب الاستنزاف.

وولد الفريق محمد عبد المنعم محمد رياض عبد الله، الشهيد بالفريق عبد المنعم. رياض في قرية سبرباي إحدى ضواحي مدينة طنطا محافظة الغربية في 22 أكتوبر 1919، ونزحت أسرته من الفيوم، وكان جده عبد الله طه على الرزيقي من أعيان الفيوم، وكان والده القائم مقام (رتبة عقيد حاليًا) محمد رياض عبد الله قائد بلوكات الطلبة بالكلية الحربية والتي تخرجت على يديه الكثيرين من قادة المؤسسة العسكرية.
 
النصب التذكارى للافتتاح
النصب التذكارى للافتتاح

واستشهد الفريق أول عبد المنعم رياض فى حرب الاستنزاف بين القوات المصرية وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى سيناء، ردًا على عدوان 1967م، وفى ذلك اليوم توجه عبد المنعم رياض إلى الجبهة ليتابع بنفسه نتائج قتال اليوم السابق، وأثناء مروره على القوات فى الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية، أصيب إصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو أثناء الاشتباك بالنيران وفارق الحياة خلال نقله إلى مستشفى الإسماعيلية، وخرج الشعب بجميع طوائفه فى وداعه مشيعين جثمانه بإجلال واحترام ممزوجين بالحزن العميق.

وقام الرئيس جمال عبد الناصر بتكريم عبد المنعم رياض بمنحه رتبة فريق أول ومنحه وسام نجمة الشرف العسكرية أرفع وسام عسكرى فى مصر، وتحول يوم 9 مارس إلى يوم الشهيد فى مصر.

التمثال
التمثال

 


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