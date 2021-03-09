التضامن: 3 ملايين و900 ألف شاب وفتاة ترددوا على منصة "مودة" خلال عام

كتب مدحت وهبة

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وصول الحملة الإعلامية لمشروع مودّة لأكثر من 20 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة خلال 10 أيام فقط، حيث تمثلت الحملة الإعلامية لمشروع مودّة فى عمل فنى غنائى، وتناول العمل الغنائى أهم المفاهيم التى يتبناها المشروع.

وأعربت وزيرة التضامن، عن سعادتها بحجم التردد على منصة مودّة الرقمية والتى تخطت حاجز الـ3 ملايين و900 ألف شاب وفتاة خلال العام الأول من إطلاقها، مشيرة إلى أن مشروع مودّة هو أحد أهم التدخلات التى تتبناها وزارة التضامن بتكليف من رئيس الجمهورية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتزويد الشباب المصرى بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء أسرة مستقرة ومتماسكة.



وأكدت "القباج" أنه جارٍ اطلاق محتوى ترفيهى تعليمى للشباب على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك استثماراً للتفاعل الكبير على هذه المنصة وغيرها من المنصات، كما يستعد المشروع لتطوير محتوى المنصة بحيث تكون خدماتها متاحة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية، الى جانب اطلاق تطبيق إلكترونى للهواتف الذكية يساعد المشروع على زيادة مساحة التواصل مع الفئة المستهدفة.