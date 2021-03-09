البنك الأهلى المصرى يطلق منصته للخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجية المالية

كتب أحمد يعقوب

أعلن هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري - رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال القابضة -عن إطلاق المنصة التكنولوجية المالية من خلال شركة الأهلي للمدفوعات "الأهلي تمكين" لتقديم الخدمات المالية غير التقليدية، وقامت المنصة بتأسيس شركة الأهلي للتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى الاستحواذ على 75% من شركة التوزيع والاتصالات الدولية "ديستل – ممكن" لتنضم إلى مجموعة خدمات "الأهلي تمكين" وتعظم من دورها فى خدمة المدفوعات الالكترونية ونشر نقاط البيع لكافة البنوك العاملة في مصر.

وأكد عكاشه أن إطلاق البنك الأهلي المصري لمنصته "الأهلي تمكين" يعكس حرص البنك على توسيع قاعدة نشاطه لتشمل أنشطة الدفع الإلكتروني والخدمات المالية غير المصرفية وكافة منتجات التمويل متناهي الصغر التي يحرص البنك على تحديثها بشكل مستمر لتلائم احتياجات عملائه، ومن ثم تقديم الخدمات المالية لأكبر عدد من العملاء وجذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، والذي من شأنه أن يحقق استراتيجية الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد، ودعم الشمول المالي، مضيفا انه من المخطط أن تكون منصة " الأهلي تمكين" من كبرى الشركات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية التابعة للبنك الأهلي المصري.

داليا الباز: البنك الأهلي المصري مستمر في الاستثمار للتوسع في الشمول المالي

ومن جانبها أكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس البنك الأهلي المصري ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للمدفوعات "الأهلي تمكين" أن جهود البنك المتنامية في دعم الشمول المالي يعد من أهم أولوياته سعيًا لاستقطاب المزيد من العملاء المرتقبين للتعامل مع الجهاز المصرفي، مضيفة أن المنصة تخدم بالأساس الفئات غير المشمولة مالياً، حيث تتكامل في نشاطها مع مختلف انظمة وخدمات البنك الأهلي المالية الحالية، إضافة إلى أنها تستهدف تقديم حلول لتمكين الأفراد والشركات من الحصول على الخدمات المالية بأقصر وأسهل السبل باستخدام احدث نظم التكنولوجيا المالية والتي يحرص البنك على تحديثها بشكل مستمر وباستثمارات ضخمة.

كريم سعادة: يعد الاستثمار في منصة المدفوعات اتجاه استراتيجي للأهلي كابيتال

وأضاف كريم سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتمويل متناهي الصغر " الأهلي تمكين" أن هذا الاستثمار يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية شركة الأهلي كابيتال القابضة والتي تتمثل في أن تكون الذراع الاستراتيجي للبنك الأهلي المصرى في مختلف مجالات بنوك الاستثمار والاستثمار المباشر والخدمات المالية غير المصرفية.

وأكد أن تلك هي الخطوة الأولى من مجموعة استحواذات وتأسيس شركات والتي من شأنها الوصول الي مجموعة متكاملة من الخدمات المالية استنادا إلى بنية تكنولوجية تواكب التطور السريع في كيفية تقديم هذه الخدمات.

محمد عكاشة: منصة "الأهلي تمكين" سوف تستهدف عددا كبيرا من صفقات الاستحواذات والاندماجات خلال المرحلة القادمة

كما أوضح محمد عكاشة نائب رئيس مجلس ادارة الأهلي للمدفوعات "الاهلي تمكين" ان المنصة تستهدف تقديم خدمات مالية باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المالية العالمية وذلك بالاعتماد بشكل أساسي على الانتشار الكبير في الهواتف الذكية وباستخدام شبكات التجار كوكيل بنكي، مضيفا أنها تستهدف بشكل كبير فئات الشباب المهتم بالتحديثات التكنولوجية في مختلف احتياجاته اليومية، مؤكدا على أن " الأهلي تمكين" تخطط للاستحواذ على عدد من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات غير المصرفية خلال السنوات الثلاث القادمة ودمجها في المنصة الحالية، حيث تسعي الى الشراكة مع شركات ناشئة وربطها مع منصتها الحالية لإتاحة اكبر عدد من الخدمات لعملائها وتوسيع قاعدة المتعاملين.

مجدي موسى: الأهلي تمكين للتمويل متناهي الصغر تستهدف خلال 3 سنوات إنشاء 150 فرعا متخصصا معتمدا على التكنولوجيا الرقمية

كما صرح مجدي موسى العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل متناهي الصغر "الأهلي تمكين" أن الشركة تهدف إلى تقديم حزمة من المنتجات التمويلية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بحيث تكون من الشركات ذات الريادة في هذا المجال، وذلك من خلال سلسلة فروع متخصصة وبالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في عمليات منح القروض والتمويل وتحصيلها، حيث تتمثل باكورة فروع الشركة في محافظات الوجه القبلي في بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان؛ ومن المخطط أن تفتتح الشركة حوالي 50 فرعاً في السنة الأولى للوصول الى عدد عملاء يزيد عن 30 ألف عميل، مع وضع خطة طموحة للتوسع في جميع محافظات مصر لتصل شبكة فروع الشركة إلى 150 فرعاً بنهاية العام الثالث من التشغيل، سعيا لتمويل العملاء في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية التي من شأنها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، للمساعدة في توفير احتياجات المجتمعات المحلية بموارد وسواعد أبناء مصر.

مي عصفور: استثمار الاهلي كابيتال في التحول التكنولوجي من شأنه رفع الكفاءات وخلق فرص عمل جديدة

وصرحت مي عصفور - رئيس قطاع الاستثمار بشركة الأهلي كابيتال القابضة أن المنصة سيكون لها دور فعال في توسيع قاعدة المتعاملين ماليا للوصول إلى كافة الفئات المستهدف شمولها ماليا في مختلف محافظات الجمهورية، مضيفة أن الاستثمار في التحول التكنولوجي ونشر الخدمات المالية من شأنه رفع الكفاءات والمهارات البشرية، وتحقيق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

سمير أبو هاشم: نستهدف الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة خلال العامين القادمين

وأفاد سمير أبو هاشم رئيس مجلس إدارة شركة التوزيع والاتصالات الدولية "ديستل – ممكن" أن دخول البنك الأهلي المصري من خلال ذراعه الاستثماري الاهلي كابيتال كمساهم رئيسي في هيكل ملكية الشركة يمثل فرصة واعدة حيث يتيح لها المشاركة فى كافة المعاملات المالية الرقمية الخاصة بالبنوك وذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة نحو تدعيم الشمول المالي.

وأوضح أبو هاشم أن "الأهلي تمكين" و"ممكن" يسعيان بموجب الصفقة إلى تنفيذ استراتيجية توسعية لتحتل مركز متقدم في سوق المدفوعات الالكترونية وزيادة حصتها السوقية في غضون عامين وطرح خدمات جديدة تستهدف الوصول إلى كافة الفئات المستهدف شمولها من كافة شرائح العملاء وبمختلف المحافظات.

ومن الجدير بالذكر أن الدراسات اللازمة لعملية الاستحواذ على حصة حاكمة في شركة "ديستل - ممكن" تمت من خلال كل من مستشاري مكتب على الدين وشاحي وشركاه وPWC كمستشار مالي، فيما تولى زيلا كابيتال للاستثمار الاستشارة المالية ومكتب زكي هاشم وشركاه للاستشارات القانونية أعمال المستشار القانوني لشركة التوزيع والاتصالات الدولية "ديستل – ممكن".