البنك الأهلى المصرى يطلق مبادرة "دراجتك صحتك" لعملاء بطاقة الدفع "ميزة"

كتب: أحمد يعقوب

قام البنك الأهلي المصرى بتوقيع عقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد 1200 دراجة هوائية كمرحلة أولى، وذلك دعما للتحول الرقمي ، وبالتزامن مع مبادرات كل من رئيس الجمهورية "دراجة لكل مواطن" و"100 مليون صحة" ومبادرة الشباب والرياضة "دراجتك صحتك".

وقام بتوقيع العقد حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإدارى بالبنك الأهلى المصرى ورئيس جمعية خدمات العاملين بالبنك واللواء أحمد منظور رئيس مجلس إدارة مصنع قادر أحد قلاع الهيئة العربية للتصنيع وبحضور ياسمين عادل رئيس المعرفة والتطوير والاتصال الداخلى بالبنك الأهلى المصرى.

وقام الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بتوجيه كافة رؤساء مصانع الهيئة بالتعاون والتنسيق مع البنك الأهلى المصرى لتوفير كافة مستلزماته من منتجات الهيئة، كما أثني على توجهات البنك الأهلى المصرى بتشجيع الصناعات المحلية المتميزة وعالية الجودة والتوسع الكبير فى التعاون المثمر مع البنك بقيام مصانع الهيئة بتوفير العديد من المنتجات كبديل عن المستورد مثل اللمبات الليد الموفرة وأجهزة التابلت والحاسب الشخصى والشاشات والأثاث والكروت الالكترونية وبكر اللوج الحرارى لماكينات الصراف الآلى وولاعات أفران الفخار التى قام البنك بإحلالها بمنطقة مصر القديمة بالتعاون مع محافظة القاهرة وهذا بخلاف منتجات الصحة العامة مثل المطهرات وأجهزة قياس الحرارة والكمامات وأجهزة التنفس الصناعي والأسرة الطبية وحضانات الأطفال.

وصرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن هذه المبادرة تأتى فى إطار اهتمام إدارة البنك بدعم خطة الدولة نحو التحول الرقمى توافقا مع "رؤية مصر 2030" وتحفيزا للعملاء على التعامل ببطاقات الدفع "ميزة" وتقليل التعاملات النقدية بين الأفراد فى خدمات السداد المتنوعة وخاصة مع انتشار فيروس كورونا والذى يتطلب التوسع فى استخدام وسائل الدفع الالكترونية والتى تعد أحد أهم استراتيجيات البنك.

وأضاف أن البنك يوجه المبادرة أيضا للعاملين به، خاصة أن العنصر البشرى هو أحد الركائز الأساسية وثروة البنك الحقيقية، وسعيا لزيادة الطاقة الإيجابية للعاملين والاهتمام بالصحة العامة لهم من خلال نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتحسين اللياقة البدنية، حيث تعد الدراجات وسيلة انتقال امنة واقتصادية وصديقة للبيئة وتحد من الزحام والاختناقات المرورية، مؤكدا أن البنك حرص على أن يكون المنتج بالكامل أو بأكبر نسبة من المكون المحلي وبمواصفات عالمية وجودة عالية، تشجيعا للمنتجات المصرية وتفضيلها عن أي منتج مستورد في ضوء جودة مواصفاتها، بما يساهم في تعميق الصناعة المحلية وتشجيعها وتوفير العملات الأجنبية.

ومن جانبه، توجه اللواء أحمد منظور بالشكر إلى البنك الأهلى المصرى نظراّ إلى التزايد المطرد فى تعاملات البنك مع الهيئة والذى يحرص على تدعيم المنتج المصرى من خلال الإنتاج بمواصفات عالية تنافس المستورد وبأسعار مميزة، مشيدا بالتوجه الإيجابى للبنك نحو تشجيع المنتج المحلى ودعمه للصناعة المصرية.

وأضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أنه سيتم تقديم برنامج تحفيزي لحاملى بطاقة ميزة بكافة أنواعها من عملاء البنك الاهلي المصري على مدار عام كامل وذلك للعملاء الأكثر استخداما لهذه البطاقات في المشتريات محليا بإجمالى جوائز 600 دراجة هوائية بواقع 150 فائز كل 3 شهور، أخذا في الاعتبار ألا تقل إجمالى استخدامات العميل في المشتريات عن 1500 جنيه، وذلك لتحفيز المواطنين على استخدام البطاقات في المشتريات لدى التجار بكل المجالات وعلى مستوى مختلف محافظات الجمهورية كبديل عن السداد النقدى، وسعيا لتشجيع التعامل باستخدام نقاط البيع الالكترونية والتي يحرص البنك على تعميمها بشكل أوسع من خلال المبادرات التى يطلقها البنك المركزى بشكل مستمر.

ومن جانبها أكدت حنان الشيخة رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري ان تلك المبادرة تعد امتدادا للعديد من الأنشطة التي يحرص عليها البنك لزيادة انتماء العاملين للمؤسسة الأكبر في مصر، فقد سبق لقطاع الاتصال الداخلي تنظيم عدة أنشطة رياضية للعاملين منها مارثون الدراجات للعاملين عام 2017 وفى 2018 قام بحدث رياضى كبير تحت مسمى" أولمبياد البنك الأهلي المصري " ضم مسابقات وفاعليات رياضية داخلية بين العاملين بمختلف محافظات الجمهورية الذين تنافسوا في رياضات كرة القدم، اليد، السلة والكرة الطائرة من خلال تكوين فرق للرجال وفرق السيدات، إضافة الى تنظيم مارثون خيريا عام 2019 بقلب منطقة الاهرامات الاثرية شرفه بالمشاركة البروفيسور مجدي يعقوب وشارك به أكثر من 2000 من العاملين بالبنك.

وأكد حسام الحجار أن مبادرة إتاحة شراء دراجات هوائية للعاملين بالبنك وكذلك العملاء من مستخدمى بطاقات ميزة بأساليب سداد ميسرة تأتى بالتعاون مع مصنع " قادر" التابع للهيئة العربية للتصنيع بأساليب سداد ميسرة، حيث تم الاتفاق على توفير الدراجات بمواصفات متميزة وبمكونات محلية الصنع، وهو التوجه الذي يدعمه البنك الأهلي المصري بشكل مستمر فى تلبية كافة احتياجاته، حيث يؤكد فى إعلانات طرح المناقصات العامة بأن الأفضلية والاولوية تكون للمنتج المصري سواء كامل أو بأكبر نسبة مكون محلى.

وأضافت ياسمين عادل أن تلك المبادرة تأتى تطبيقا لفعاليات برنامج الصحة العامة سعيا لزيادة الطاقة الإيجابية للعاملين وأن الفكرة لاقت إقبالا كبيرا واستحسانا من جانب العاملين فور فتح باب الحجز للدراجات مما يعكس ارتفاع معدلات الوعي لدى العاملين ببنك أهل مصر، حيث تم حجز كامل الكمية المنتجة لدي الهيئة العربية للتصنيع وتم طلب كمية أخرى لتفي باحتياجات العاملين، سعيا لإنجاح الفكرة وتحقيق أفضل استفادة لفريق العمل.