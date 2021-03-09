وذكر بيان للبرلمان الاوروبى اليوم الثلاثاء، أن 400 نائب صوتوا لصالح رفع الحصانة مقابل 248 نائبًا، بينما امتنع 45 نائبًا عن التصويت.

ويلاحق القضاء الإسباني بوتشيمون، ووزير الصحة السابق في كتالونيا تونى كومين، ووزيرة التعليم السابقة كلارا بونساتى، بتهمة إجراء استفتاء محظور على استقلال الإقليم عن مدريد.

وأعربت الحكومة الإسبانية عن ترحيبها بقرار البرلمان الأوروبى، وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا - فى بيان - "إن التصويت يبعث برسالة مفادها أن مشاكل كتالونيا يتم حلها فى إسبانيا، ولا يمكن حلها فى أوروبا، وهذا هو الخط الذى تتبناه الحكومة الإسبانية، وهو التواصل مع القوى السياسية الكتالونية لإيجاد حل من خلال الحوار والمفاوضات".

يُشار إلى أن بوتشيمون وكومين يقيمان فى العاصمة البلجيكية بروكسل منذ عام 2017 للفرار من الملاحقة القضائية الإسبانية، بينما تقيم بونساتى فى إسكتلندا.