البابا تواضروس يطيب جسد القديس كيرلس السادس فى الذكرى الـ50 لوفاته.. صور

كتب أسامة عبد الحميد

طيب قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعدد من أحبار الكنيسة، فى وقت سابق من صباح اليوم، المقبرة التى تحوى جسد القديس البابا كيرلس السادس فى مزاره بدير الشهيد مار مينا العجائبى بمريوط، وذلك قبل أن يبدأوا صلاة القداس الإلهى للعيد الخمسين (اليوبيل الذهبي) لنياحته.

والبابا كيرلس السادس ولد فى 2 أغسطس 1902 بمدينة دمنهور، وظل يمارس الحياة الرهبانية قبل الالتحاق بالدير أكثر من خمس سنوات، وفى يوليو 1927 قرر الانخراط فى سلك الرهبنة، فاستقال من عمله وتوجه إلى دير البراموس فى حبرية البابا كيرلس الخامس البابا الـ 112.

ورسم راهبا فى 24 فبراير 1928 باسم الراهب مينا البراموسي، وفى الأحد 18 يوليو سنة 1931 رسم قسًا باسم القس مينا البراموسى ثم درس بعض الوقت فى كلية الرهبان اللاهوتية بحلوان، وفى 10 مايو عام 1959، اعتلى البابا كيرلس السادس، السدة المرقسية، ليصبح البطريرك الـ116، وظل بطريركيًا حتى 9 مارس لعام 1971.

وقبيل وفاته أوصى البابا شنودة بدفنه فى در مارمينا بمريوط ونقلت الكنيسة رفاته إلى الدير عام 1972 فى احتفال مهيب.



البابا تواضروس خلال تطييب جسد القديس كيرلس السادس



البابا تواضروس يطييب جسد القديس كيرلس السادس